Чехія наполягає на блокуванні туризму з РФ усіма країнами ЄС

Влада Чехії, яка головує в Європейському союзі й сама припинила видачу шенгенських віз громадянам Росії ще 25 лютого, підтримує введення такої заборони і всіма іншими країнами союзу і вже неодноразово порушували перед ЄС це питання. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Ян Липавський, повідомляють news.cz.

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"Чехія неодноразово порушувала це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем'єр-міністра і мене, і прагне скоординованого підходу всього Євросоюзу. Ми першими пішли на цей захід і намагаємося пояснити нашим партнерам, що він виправданий і ефективний. Під час російської агресії, декларовані кордони якої постійно зміщуються, про звичайний туризм громадян Росії не може бути мови", - сказав він.

За словами Липавського, йдеться про безпеку його країни, і він уже давно намагається знизити вплив та вплив російських спецслужб на території ЄС.

"Як уряд ми переконані, що призупинення видачі віз пересічним громадянам Росії дасть дуже чіткий і прямий сигнал місцевому суспільству про те, що західний світ не збирається терпіти агресію з боку російського режиму та ненависницьку риторику, спрямовану проти вільних демократичних країн, які нічим не загрожують Росії. Громадяни цих країн мають усвідомити, що така войовнича політика має наслідки", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала ухвалити загальноєвропейське рішення про обмеження в'їзду до країн Шенгенської угоди для російських туристів. За її словами, неправильно, що росіяни можуть жити нормальним життям та подорожувати Європою, коли їхня країна веде агресивну війну.

У свою чергу, з аналогічним закликом виступила і прем'єр Естонії, яка також межує з РФ, Кая Каллас. Зокрема, вона заявила, що відвідування Європи є "привілеєм, а не правом людини". Раніше ж Естонія заборонила громадянам РФ подавати заяви на отримання тимчасової посвідки на проживання та візи з метою навчання в Естонії.