Чехия настаивает на блокировании туризма из РФ всеми странами ЕС

Власти председательствующей в Европейском союзе Чехии, сами прекратившие выдачу шенгенских виз гражданам России еще 25 февраля, поддерживают введение такого запрета и всеми остальными странами союза и уже неоднократно поднимали перед ЕС этот вопрос. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Ян Липавский, сообщают Novinky.cz.

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"Чехия неоднократно поднимала этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министра и меня, и стремится к скоординированному подходу всего Евросоюза. Мы первыми пошли на эту меру и пытаемся объяснить нашим партнерам, что она оправдана и эффективна. Во время российской агрессии, декларированные границы которой постоянно смещаются, об обычном туризме граждан России не может быть и речи", - сказал он.

По словам Липавского, речь идет о безопасности его страны, и он уже давно пытается снизить влияние и влияние российских спецслужб на территории ЕС.

"Как правительство мы убеждены, что приостановка выдачи виз рядовым гражданам России даст очень четкий и прямой сигнал местному обществу о том, что западный мир не собирается терпеть агрессию со стороны российского режима и ненавистническую риторику, направленную ​​против свободных демократических стран, ничем не угрожающих России. Граждане этих стран должны осознать, что такая воинственная политика имеет последствия", - заключил он.

Напомним, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда в страны Шенгенского соглашения для российских туристов. По ее словам, неправильно, что россияне могут жить нормальной жизнью и путешествовать по Европе, когда их страна ведет агрессивную войну.

В свою очередь, с аналогичным призывом выступила и премьер Эстонии, также граничащей с РФ, Кая Каллас. В частности, она заявила, что посещение Европы является "привелегией, а не правом человека". Ранее Эстония запретила гражданам РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.