Первый европейский лидер поддержал идею запретить россиянам въезжать в ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала своих европейских коллег остановить выдачу туристических виз гражданам РФ для поездок в ЕС. Об этом она написала в своем Twitter.

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"Нужно перестать выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", — написала Каллас.

Она отметила, что авиасообщение с Россией пока закрыто, а это значит, что граждане РФ преимущественно въезжают в ЕС через Финляндию, Эстонию и Латвию. По словам Каллас, такая ситуация является обузой для этих стран.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры должны ввести для граждан РФ запрет на въезд в свои страны, чтобы остановить Россию в планах аннексировать территорию Украины. В частности речь идет о том, что такое решение должны принять страны ЕС.

Ранее в Эстонии сообщили, что готовят для Европейского Союза предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России.