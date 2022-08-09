Зеленський закликає світових лідерів заборонити в'їзд росіянам до країн Заходу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери мають запровадити для громадян РФ заборону на в'їзд до своїх країн, щоб зупинити Росію у планах анексувати територію України. Про це очільник держави сказав в інтерв'ю американській газеті The Washington Post.

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"Найголовніші санкції — це закрити кордони — бо росіяни забирають чужу землю. Росіяни повинні жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію", — вважає Зеленський.

Президент та інші українські політики підштовхують своїх західних колег оголосити санкції як засіб стримування Росії у планах анексувати більше українських територій. Мова йде про те, що країна-агресор заявляє про плани провести "референдуми" у окупованих населених пунктах.

Раніше Зеленський зазначив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях Херсонської та Запорізької областей так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.

Відомом, що РФ планує проводити фейкові "референдуми" не тільки на півдні України, а й на території Донецької та Луганської областей, які сама Росія називає "державами ДНР та ЛНР".