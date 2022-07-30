Окупанти готуються до референдуму. Уточнюють списки виборців - розвідка

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни проводять заходи щодо уточнення списків виборців для проведення так званого “референдуму” щодо приєднання цих територій до Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України чітко бачить підготовчі заходи, які проводить окупанти. "Активно розпочався процес роздачі російських паспортів. Це комплекс заходів, які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоб підготувати та провести референдум", - заявив представник військової розвідки Вадим Скибицький.

За його словами, для того, щоб не допустити закріплення Росії та створення плацдарму для подальших наступальних дій, наші воїни звільнятимуть тимчасово окуповані території сходу та півдня України.

Зазначимо, 26 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту у Херсоні. Руйнування Антонівського мосту не дозволить армії РФ повною мірою підживлювати свої угруповання навколо Херсона.

Щоб вирішити логістичні проблеми, окупанти викрали теплохід для переправлення через Дніпро біля Антонівського мосту.

У свою чергу партія "Єдина Росія", що діяла на окупованих територіях, втекла з Херсона після обстрілу мосту.