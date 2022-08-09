Перший європейський лідер підтримав ідею, заборонити росіянам в'їжджати до ЄС

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала своїх європейських колег зупинити видавання туристичних віз громадянам РФ для поїздок до ЄС. Про це вона написала у своєму Twitter.

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"Потрібно припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини", — написала Каллас.

Вона відзначила, що авіасполучення з Росією наразі закрите, а це означає, що громадяни РФ переважно в'їжджають до ЄС через Фінляндію, Естонію та Латвія. За словами Каллас, така ситуація є тягарем для цих країн.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери мають запровадити для громадян РФ заборону на в'їзд до своїх країн, щоб зупинити Росію у планах анексувати територію України. Зокрема, мова йде про те, що таке рішення мають прийняти країни ЄС.

Раніше в Естонії повідомили, що готують для Європейського Союзу пропозицію щодо заборони видачі шенгенських віз громадянам Росії.