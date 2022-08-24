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Литва предлагает при въезде в страны ЕС спрашивать у россиян, чей Крым
Литва предлагает предоставить право пограничникам при попытках въезда россиян в страны Европейского Союза спрашивать у них об отношении к войне в Украине и оккупации Крыма.
Такую идею предложил министр иностранных дел Габриелиус Ландсбергис, передает издание LRT.
Отмечается, что Литва ищет юридическое решение для введения запрета на въезд граждан России в страну.
"Прежде всего мы стремимся к европейскому решению, потому что оно является наиболее устойчивым и юридически правильным... Если такого не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, включающего страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", - сказал Ландсбергис.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, учитывая то, что Сейм Литвы признал Россию государством, совершающим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны, путешествующие в Евросоюз в туристических целях, не должны пересекать границы ЕС.
Ландсбергис отметил, что гуманитарные визы будут выдаваться лицам, преследуемым российским или белорусским режимом, и членам их семей.
По его словам, в любом случае пограничник страны ЕС должен спросить у гражданина России, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Кремля в отношении Украины.
“Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Достаточно одного ответа лица, пересекающего границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши о том, что, по его мнению, Крым неоккупирован, чтобы предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности”, – подчеркнул Ландсбергис.
По его словам, после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша являются основным маршрутом россиян и белорусов в Европу.
Напомним, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда в страны Шенгенской зоны для российских туристов. По ее словам, неправильно, что россияне могут жить нормальной жизнью и путешествовать по Европе, когда их страна ведет агрессивную войну.
В свою очередь, с аналогичным призывом выступила и премьер Эстонии, также граничащая с РФ Кая Каллас. В частности, она заявила, что посещение Европы является "привилегией, а не правом человека".
Ранее Эстония запретила гражданам РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.