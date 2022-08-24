Литва предлагает при въезде в страны ЕС спрашивать у россиян, чей Крым

Литва предлагает предоставить право пограничникам при попытках въезда россиян в страны Европейского Союза спрашивать у них об отношении к войне в Украине и оккупации Крыма.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такую идею предложил министр иностранных дел Габриелиус Ландсбергис, передает издание LRT.

Отмечается, что Литва ищет юридическое решение для введения запрета на въезд граждан России в страну.

"Прежде всего мы стремимся к европейскому решению, потому что оно является наиболее устойчивым и юридически правильным... Если такого не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, включающего страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", - сказал Ландсбергис.

По его словам, учитывая то, что Сейм Литвы признал Россию государством, совершающим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны, путешествующие в Евросоюз в туристических целях, не должны пересекать границы ЕС.

Ландсбергис отметил, что гуманитарные визы будут выдаваться лицам, преследуемым российским или белорусским режимом, и членам их семей.

По его словам, в любом случае пограничник страны ЕС должен спросить у гражданина России, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Кремля в отношении Украины.

“Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Достаточно одного ответа лица, пересекающего границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши о том, что, по его мнению, Крым неоккупирован, чтобы предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности”, – подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша являются основным маршрутом россиян и белорусов в Европу.

Напомним, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда в страны Шенгенской зоны для российских туристов. По ее словам, неправильно, что россияне могут жить нормальной жизнью и путешествовать по Европе, когда их страна ведет агрессивную войну.

В свою очередь, с аналогичным призывом выступила и премьер Эстонии, также граничащая с РФ Кая Каллас. В частности, она заявила, что посещение Европы является "привилегией, а не правом человека".

Ранее Эстония запретила гражданам РФ подавать заявления на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии.