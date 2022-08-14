Латвія може анулювати види на проживання та візи тим, хто підтримує війну в Україні

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що потрібно переглянути вже видані види на проживання та візи, і анулювати їх тим, хто підтримує війну Росії проти України. Про це він заявив у своїй промові на зльоті політично репресованих в Ікшкілі, повідомляє Delfi.

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Ті хто збирається отримати російське громадянство повинні будуть покинути Латвію.

"Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їхня невиправдана щедрість у видачі видів на проживання російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створили ризики безпеки та сприяли двомовності. Настав час провести ревізію наслідків цієї невдалої і небезпечної політики", — сказав Левітс.

Він звернув увагу, що Латвія не видає туристичних віз громадянам РФ з першого дня повномасштабної війни — з 24 лютого. Але росіяни можуть приїхати до Латвії з візами, отриманими в інших країнах ЄС.

"До Латвії російські туристи приїжджають не тільки з латвійською візою, а й з туристичними візами інших Шенгенських країн, наприклад, Фінляндії чи Італії. На рівні Європи потрібно перервати видачу туристичних віз громадянам Росії. Це було б додатковою санкцією проти Росії", - додав президент Латвії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери мають запровадити для громадян РФ заборону на в'їзд до своїх країн, щоб зупинити Росію у планах анексувати територію України. Зокрема, мова йде про те, що таке рішення мають прийняти країни ЄС.

Невдовзі цю ідею підтримала Естонія. Згодом керівництво Польщі розпочало працювати над концепцією, яка дозволить не видавати візи росіянам. Рішення з цього приводу можна буде очікувати вже найближчими тижнями.