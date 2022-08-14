У Польщі розроблять конфепцію позбавлення росіян віз

На сьогоднішній день керівництво Польщі працює над концепцією, яка дозволить не видавати візи росіянам, повідомив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик. Рішення з цього приводу можна буде очікувати вже найближчими тижнями.

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"Глава МЗС Чехії, яка в даний час головує у Євросоюзі, Ян Ліпавський хоче обговорити загальне призупинення віз для громадян Росії на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться в Празі в кінці місяця", – сказав він.

Вавжик додав, що Польща виступає за розширення санкцій Євросоюзу щодо РФ, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Росії. Водночас він визнав, що не всі країни ЄС на це згодні.

"Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", – пояснив чиновник.

За його словами, польські дипломати вже кілька тижнів ведуть переговори на цю тему з деякими державами-членами та зазначив, що подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, в тому числі водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія "Укренерго" та польський оператор системи передачі електроенергії PSE SA працюють над збільшенням можливості експорту української електроенергії до Польщі у 5 разів.