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Україна та Польща працюють над збільшенням можливості експорту української електроенергії у 5 разів
Національна енергетична компанія "Укренерго" та польський оператор системи передачі електроенергії PSE SA працюють над збільшенням можливості експорту української електроенергії до Польщі у 5 разів. Про це на Facebook повідомляє "Укренерго".
"Укренерго" та польський оператор системи передачі PSE SA розпочали відновлення міждержавної лінії електропередачі між Україною та Польщею. Відповідну рамкову угоду підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та президент PSE SA Ерік Клоссовскі", - повідомляє "Укренерго".
Згідно з повідомленням, експорт до Польщі відновився за кілька тижнів після синхронізації енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи і зараз становить 215 МВт.
Введення відновленого інтерконектора у роботу на початку наступного року може збільшити фізичні можливості для експорту української електроенергії до Польщі ще майже на 1000 МВт.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до країн Євросоюзу у 2,5 рази. З 30 липня показник сягнув 250 МВт.