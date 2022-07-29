ЕС разрешил увеличить импорт электроэнергии из Украины в 2,5 раза

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине увеличить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза. С 30 июля показатель достигнет 250 МВт.

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Об этом в Facebook сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Эти объемы электроэнергии будут распределяться на аукционах с доступом к межгосударственным интерконнекторам в Румынии и Словакии поровну.

"На рынках этих стран электроэнергия стоит в несколько раз больше, чем в Украине. Поэтому "Укрэнерго" ежедневно продает весь доступный объем. Доходы от продаж бьют рекорды, за предыдущий месяц они превысили 500 млн грн", - отметил Кудрицкий.

Ранее европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон предположила, что, увеличивая импорт электроэнергии из Украины, страны ЕС смогут компенсировать недостаток энергоносителей для производственных мощностей, в частности, уменьшение поставок газа из РФ. Он надеется, что в будущем Украина и страны Евросоюза перейдут к сотрудничеству в сфере чистых газов, возобновляемых газов.

Напомним, 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд. евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.

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