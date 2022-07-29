ЄС дозволив збільшити імпорт електроенергії з України в 2,5 рази

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволила Україні збільшити експорт електроенергії до країн Євросоюзу в 2,5 рази. З 30 липня показник досягне 250 МВт.

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Про це в Facebook повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Ці обсяги електроенергії будуть розподілятися на аукціонах з доступом до міждержавних інтерконекторів в Румунії та Словаччині порівно.

"На ринках цих країн електроенергія коштує в кілька разів більше, ніж в Україні. Тому "Укренерго" щодня продає весь доступний обсяг. Доходи від продажу б'ють рекорди, за попередній місяць вони перевищили 500 млн грн", — зазначив Кудрицький.

Раніше європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон припустила, що збільшуючи імпорт електроенергії з України, країни ЄС зможуть компенсувати нестачу енергоносіїв для виробничих потужностей, зокрема, зменшення постачання газу з РФ. Він сподівається, що у майбутньому Україна та країни Євросоюзу перейдуть до співпраці у сфері чистих газів, поновлюваних газів.

Нагадаємо, 16 березня Об'єднана енергосистема Українисинхронізуваласяз Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. У Міністерстві енергетики прогнозують, щоУкраїна заробитьдо 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.

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