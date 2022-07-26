ЄС може подвоїти імпорт електроенергії з України – єврокомісар

Європейський Союз до кінця липня зможе подвоїти імпорт української електроенергії. Про це 26 липня повідомила європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон на пресконференції після закінчення неформальної зустрічі міністрів енергетики країн-членів ЄС з їхнім українським колегою Германом Галущенком.

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"Якщо комерційна торгівля електрикою допоможе Україні компенсувати деякі втрати доходів, то це шлях уперед. Ми не чекаємо на якісь певні технічні умови, щоб розпочати торгівлю. Торгівля вже йде", — констатувала вона.

Сімсон припустила, що збільшуючи імпорт електроенергії з України, країни ЄС зможуть компенсувати нестачу енергоносіїв для виробничих потужностей, зокрема, зменшення постачання газу з РФ. Він сподівається, що у майбутньому Україна та країни Євросоюзу перейдуть до співпраці у сфері чистих газів, поновлюваних газів.

"Це ринок, який розвиватиметься в Європі, і Україна має чудові можливості стати нашим торговим партнером у найближчі роки", - пояснила вона.

Нагадаємо, 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. У Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.