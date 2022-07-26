ЕС может удвоить импорт электроэнергии из Украины – еврокомиссар

Европейский Союз до конца июля сможет удвоить импорт украинской электроэнергии. Об этом 26 июля сообщила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции по окончанию неформальной встречи министров энергетики стран-членов ЕС с их украинским коллегой Германом Галущенко.

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"Если коммерческая торговля электричеством поможет Украине компенсировать некоторые потери доходов, то это путь вперед. Мы не ждем каких-то определенных технических условий, чтобы начать торговлю. Торговля уже идет", — констатировала она.

Симсон предположила, что увеличивая импорт электроэнергии из Украины, страны ЕС смогут компенсировать нехватку энергоносителей для производственных мощностей, в частности уменьшение поставок газа из РФ. Он надеется, что в будущем Украина и страны Евросоюза перейдут к сотрудничеству в сфере чистых газов, возобновляемых газов.

"Это рынок, который будет развиваться в Европе, и у Украины есть замечательные возможности стать нашим торговым партнером в ближайшие годы", - пояснила она.

Напомним, 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.

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