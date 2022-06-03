"Энергоатом" начнет экспортировать электроэнергию в Молдову

ГП НАЭК "Энергоатом" заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. С 04 июня начнется поставка украинской электроэнергии в Молдову. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

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Согласно договору, в июне Украина поставит в Молдову 85,2 тысяч МВт-ч электроэнергии по цене 77долларов за 1 МВт-ч.

"Энергопотребление Молдовы в значительной степени зависит от генерации на Молдавской ГРЭС, принадлежащей России. Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность", — подчеркивают в "Энергоатоме".

Отметим, что еще в мае, по данным национальной энергетической компании “Укрэнерго”, Украина экспортировала электроэнергию в Молдову.

Напомним, Молдова и Украина прошли интеграцию с европейской ENTSO-E. Энергосистемы обеих стран полностью синхронизировались с энергосетью континентальной Европы в середине марта 2022 года.

Источник фото: ua.depositphotos.com