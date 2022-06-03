Украина договорилась с американской Westinghouse о строительстве еще четырех энергоблоков АЭС

Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о строительстве на своей территории по ее технологии АР1000 еще четырех энергоблоков атомных электростанций. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства энергетики.

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Соответствующее соглашение подписали 2 июня недавно утвержденный президентом НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, а также президент и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман.

Таким образом, количество таких запланированных блоков выросло с пяти до девяти. При этом в Минэнерго не уточняют, о расширении каких именно станций идет речь в соглашении.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, заключенные между "Энергоатомом" и Westinghouse договоренности являются очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины и ее безуглеродного будущего.

"Мы осовременим наш парк атомных энергоблоков, которые будут производить чистую, безопасную и надежную энергию без влияния России. В перспективе Украина может стать ключевым экспортером электроэнергии в Европу", - подчеркнул чиновник.

В целом же стороны подписали три соглашения об усилении сотрудничества между компаниями, в частности, была достигнута договоренность об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для нужд всех украинских АЭС.

Речь идет об обеспечении топливом как имеющихся энергоблоков, так и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества. Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции. При этом производство компонентов тепловыделяющих сборок будет происходить в Украине на базе одного из обособленных подразделений "Энергоатома".

Кроме того, компании подтвердили намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине, который будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине, а также будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.

"Создание совместного с "Энергоатомом" мощного инженерно-технического центра Westinghouse в Украине мы рассматриваем как доверие и признание высокого уровня отечественной ядерной науки, квалификации украинских инженеров-атомщиков и мощный фундамент для развития ядерной энергетики Украины на десятилетие вперед на основе современных технологий", - отметил Галущенко.

Напомним, что 22 ноября 2021 года "Энергоатом" договорился с Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Ранее, 1 сентября, "Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий привлечение технологии Westinghouse по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

Как отмечали в Офисе президента, реализация меморандума откроет возможность привлечения инвестиций на строительство пяти энергоблоков стоимостью до 30 миллиардов долларов, при этом предполагается частичная локализация производства в Украине.

Как сообщает 3 июня в своем Teelgram-канале "Энергоатом", Котин и Фрагман накануне отметили начало строительства 5-го и 6-го энергоблоков на ХАЭС открытием соответствующего памятного знака.

Отметим, что реакторы АР1000 сегодня используются только в одной стране — Китае. Всего их работает четыре – по два на АЭС Саньмэнь (провинция Чжэцзян) и АЭС Хайян (провинция Шаньдун). Еще два строятся на АЭС Вогтль в американском штате Джорджия.

Напомним, что еще в январе 2018 года "Энергоатом" продлил контракт на закупку топлива у Westinghouse до 2025 года и расширил программу диверсификации топлива до семи из 15 украинских ядерных реакторов вместо шести (новым получателем американского топлива тогда стал блок №3 Ровенской АЭС).