В "Энергоатоме" рассказали, на сколько хватит запасов ядерного топлива для украинских АЭС

Глава госкомпании "Энергоатом" Петр Котин заверил, что у Украины есть запас ядерного топлива для АЭС на два года. В течение этого времени у страны не будет нехватки этого топлива, даже в условиях отсутствия пополнения запасов.

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Об этом Котин сообщил в интервью изданию Forbes.

"Решение создавать двухлетние запасы мы приняли еще в 2014 году, когда в Украине работала миссия безопасности из США, которая оценивала риски от войны с Россией", — рассказал глава "Энергоатома".

До начала полномасштабной войны Украина закупала небольшие объемы топлива у российской ТВЭЛ, большую часть поставляла американская компания Westinghouse из Швеции.

"С начала войны мы полностью отказались от российского ядерного топлива, однако у нас на складах до сих пор есть большой запас, который мы будем использовать в течение последующих пяти-шести лет", — добавил Котин.

Westinghouse заместит недостающий объем ядерного топлива, который ранее Украина покупала у РФ. В плане цены ничего не поменяется, ведь топливо стоит практически одинаково у разных поставщиков.

"Одна загрузка энергоблока на 1000 МВт на один год стоит Украине $30–40 млн. В Украине два маленьких энергоблока на 440 МВт, которые используют российское топливо, но сейчас Westinghouse работает, чтобы выдать партию топлива, которое можно использовать и на малых энергоблоках", — резюмировал Котин.

Напомним, в сетнябре 2021 года "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий привлечение технологии Westinghouse по строительству ядерного реактора проекта АР1000 электрической мощностью около 1,1 ГВт.