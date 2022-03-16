Мир может постепенно отказаться от услуг "Росатома", используя опыт Украины, — эксперты

Эксперты отмечают, что страны мира, которые до российского вторжения в Украину сотрудничали с российской госкомпанией "Росатом", могут отказаться от ее услуг, используя опыт Украины. Об этом говорится в статье Delo.ua “Ядерное варварство. Почему важно изгнать Россию с мирового рынка атомной энергетики”.

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В частности, основатель компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль считает, что, несмотря на то, что атомная энергетика всегда была сильной стороной России, сейчас ситуация будет меняться. Из-за санкций в отношении российских банков и того, что Россию фактически отрезали от доллара, заключать новые контракты и вести переговоры с клиентами очень сложно для любой российской госкомпании.

Также, по мнению Кобаля, агрессивная риторика о ядерных ударах крайне негативно влияет на репутацию россиян в мире.

"На Западе это очень щепетильные темы, о которых мало говорят, стараются не шутить. А россияне последние 30-40 лет ведут себя неподобающе. Пугает мировое сообщество и обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции, ее захват военными", — отмечает Кобаль.

В свою очередь бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков отмечает, что после российской аннексии Крыма и вторжения на Донбасс в 2014 году Украина заморозила строительство энергоблоков "Росатомом", а сами площадки законсервировала. Также Украина снизила сотрудничество с дочерним предприятием "Росатома" ТВЭЛ, которое поставляло ядерное топливо для наших АЭС и частично перешла на поставки от американской компании Westinghouse. Таким образом могут поступить и другие страны, которые сейчас сотрудничают с российской госкомпанией, чтобы снизить влияние россиян на мировом рынке мирного атома.

Напомним, до аннексии Крыма и гибридной войны на Донбассе основным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС была российская компания ТВЭЛ (дочерняя компания "Росатома"). Однако с 2014 года Украина начала увеличивать поставки ядерного топлива американской компании Westinghouse, которая поставляла некоторое количество ядерного топлива с 2005 года.

К 2017 году доля поставок топлива Westinghouse выросла до 51% к 49% поставок топлива ТВЭЛ. На сегодняшний день топливо Westinghouse используют Запорожская и Южно-Украинская АЭС.

11 марта “Энергоатом” полностью отказался от российского ядерного топлива.