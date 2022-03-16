Світ може поступово відмовитися від послуг "Росатому", використовуючи досвід України, — експерти

Експерти зазначають, що країни світу, які до російського вторгнення в Україну співпрацювали з російською держкомпанією "Росатом", можуть відмовитися від її послуг, використовуючи досвід України. Про це йдеться у статті Delo.ua “Ядерне варварство. Чому важливо вигнати Росію зі світового ринку атомної енергетики".

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Зокрема, засновник компанії EXPRO Consulting Геннадій Кобаль вважає, що, незважаючи на те, що атомна енергетика завжди була сильною стороною Росії, зараз ситуація змінюватиметься. Через санкції щодо російських банків і те, що Росію фактично відрізали від долара, укладати нові контракти та вести переговори з клієнтами дуже складно для будь-якої російської держкомпанії.

Також, на думку Кобаля, агресивна риторика про ядерні удари вкрай негативно впливає на репутацію росіян у світі.

"На Заході це дуже педантичні теми, про які мало говорять, намагаються не жартувати. А росіяни останні 30-40 років поводяться неналежно. Лякає світове співтовариство та обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції, її захоплення військовими", — зазначає Кобаль.

У свою чергу колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков зазначає, що після російської анексії Криму та вторгнення на Донбас у 2014 році Україна заморозила будівництво енергоблоків "Росатомом", а самі майданчики законсервувала. Також Україна знизила співпрацю з дочірнім підприємством "Росатому" ТВЕЛ, яке постачало ядерне паливо для наших АЕС, і частково перейшла на постачання від американської компанії Westinghouse. Таким чином можуть поступити й інші країни, які зараз співпрацюють з російською держкомпанією, щоб знизити вплив росіян на світовому ринку мирного атома.

Нагадаємо, до анексії Криму та гібридної війни на Донбасі основним постачальником ядерного палива для українських АЕС була російська компанія ТВЕЛ (дочірня компанія "Росатому"). Проте з 2014 року Україна почала збільшувати постачання ядерного палива американській компанії Westinghouse, яка постачала деяку кількість ядерного палива з 2005 року.

До 2017 року частка постачання палива Westinghouse зросла до 51% щодо 49% постачання палива ТВЕЛ. На сьогоднішній день паливо Westinghouse використовують Запорізька та Южно-Українська АЕС.

11 березня "Енергоатом" повністю відмовився від російського ядерного палива.