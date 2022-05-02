В "Енергоатомі" розповіли, на скільки вистачить запасів ядерного палива для українських АЕС

Глава держкомпанії "Енергоатом" Петро Котін запевнив, що Україна має запас ядерного палива для АЕС на два роки. Протягом цього часу країна не матиме браку цього палива, навіть в умовах відсутності поповнення запасів.

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Про це Котін повідомив в інтерв'ю виданню Forbes.

"Рішення створювати дворічні запаси ми ухвалили ще у 2014 році, коли в Україні працювала місія безпеки із США, яка оцінювала ризики від війни з Росією", — розповів глава "Енергоатому".

До початку повномасштабної війни Україна купувала невеликі обсяги палива у російської ТВЕЛ, більшу частину постачала американська компанія Westinghouse зі Швеції.

"З початку війни ми повністю відмовилися від російського ядерного палива, однак у нас на складах досі є великий запас, який ми будемо використовувати протягом наступних п'яти-шести років", — додав Котін.

Westinghouse замістить обсяг ядерного палива, який раніше Україна купувала у РФ. У плані ціни нічого не зміниться, адже паливо коштує майже однаково у різних постачальників.

"Одне завантаження енергоблоку на 1000 МВт на один рік коштує Україні $30–40 млн. В Україні два маленькі енергоблоки – на 440 МВт, які використовують російське паливо, але зараз Westinghouse працює, щоб видати партію палива, яке можна використати і на малих енергоблоках", - резюмував Котін.