Информационные атаки против Westinghouse и "Энергоатома" инициированы страной-агрессором — Котин

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что сотрудничество Westinghouse и "Энергоатома" сейчас подвергается масштабной информационной атаке и инициаторы этой атаки находятся в России. Об этом он пишет в статье "Страна реальных реакторов", опубликованной изданием "Экономическая правда".

Большинство развитых стран мира восстанавливают или строят ядерную энергетику, придя к выводу, что без атомной генерации невозможно достичь основных целей декарбонизации, обеспечить устойчивое развитие и энергетическую независимость.

Зато в Украине, отмечает Котин, вместо того, чтобы радоваться возможности развить и обновить атомный парк страны при помощи международных партнеров, началась медиакампания травли масштабного проекта возведения новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

"Думаю, для всех очевиден главный "бенефициар" и вдохновитель таких публикаций – соседняя страна-агрессор, которая очень ревностно следит за успехами "Энергоатома" и мстит за разрыв двухсотмиллионного договора на хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС", – отметил Котин.

Он отметил, что сразу после подписания в ноябре 2021 года соглашений о строительстве новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС в русскоязычном сегменте онлайн-медиа началась массированная информационная атака на Westinghouse и "Энергоатом". Информагентства РФ, утверждает Котин, распространили десятки фейков, которые перепечатали украинские издания.

"Энергоатом" категорически опровергает информацию о недостатках технологии американских реакторов АР1000 и соответствующего реакторного оборудования компании Westinghouse, а также что украинские специалисты якобы не способны построить новый атомный энергоблок по технологии АР1000. В качестве доказательства обратного менеджер "Энергоатома" приводит факт, что за украинскими атомщиками охотятся хедхантеры из многих стран мира, пытаясь переманить их для работы на строящихся атомных объектах.

"Именно отечественная ядерная энергетика занимает в Европе второе место (без учета РФ) после Франции по количеству энергоблоков и опыту их эксплуатации (490 реакторо-лет). И именно украинские атомщики – инженеры, специалисты способны помочь многим европейским странам возродить ядерную энергетику ради избавления от дефицита энергоносителей и зависимости от России", – подчеркнул Петр Котин.