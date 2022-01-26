Украина собирается привлечь французскую EDF для строительства новых энергоблоков АЭС

Украина планирует сотрудничать с французской компанией Electricite de France SA (EDF) при строительстве новых блоков атомных электростанций (АЭС).

Об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Речь идет о строительстве новых блоков. Безусловно, эти блоки будут независимы от РФ и с точки зрения топлива, и с точки зрения технологий. У нас были разговоры о мобильных атомных реакторах, были разговоры о технологиях хранения топлива", - рассказал Шурма.

Он объяснил, что Украина стремится сотрудничать в этом вопросе именно с Францией, потому что атомная энергетика этой страны составляет практически 80% производства электроэнергии.

Именно во Франции находится корпорация EDF, являющаяся крупнейшей в мире и эксплуатирует 58 безопасных атомных блоков, отметил Шурма.

"У нас есть большие планы по развитию нашей атомной энергетики и в рамках "зеленого перехода" Украины, и в рамках расширения электропотребления. Соответственно, мы сейчас нарабатываем подробную программу сотрудничества с EDF. Детали мы тоже объявим позднее", - уточнил замглавы ОП.

Он подчеркнул, что новые блоки АЭС будут абсолютно независимы от РФ как с точки зрения топлива, так и с точки зрения самих технологий.

Это важно, ведь ранее Украина была сильно зависима от России не только в энергетическом плане, но и в плане утилизации ядерного топлива. За последнее, какотмечалив 2020 году те же "Схемы", Украина платила РФ около 150-200 млн долларов ежегодно. Однако в феврале 2021 года "Энергоатом"заявил, что в связи с запуском ЦХОЯТ в Украине решил окончательно отказаться от вывоза топлива с украинских АЭС на переработку в РФ.

22 декабря 2020 года состоялось открытие первого пускового комплекса ЦХОЯТ. В "Энергоатоме" заявили, что его эксплуатация начнется после реконструкции железной дороги к объекту между станциями Вильча и Янов, которая в итоге оказалась завершена лишь в июле 2021 года. В ноябре сообщалось, что "Энергоатом" проводит последние предпусковые испытания" ЦХОЯТ.

Кроме того, "Энергоатом" подписала соглашения с американской Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Одно из подписанных соглашений предусматривает закупку услуг Westinghouse по проектированию энергоблоков, а второе закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.