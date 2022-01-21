В "Энергоатоме" обсуждали, как скрыть пропажу денег, разворованных на хранилище ядерных отходов на ЧАЭС — СМИ

Журналисты программы "Схем" (проект "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый") опубликовали аудиозапись совещания в кабинете чиновника Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", участники которого обсуждают, как скрыть факты исчезновения части денег, выделенных на строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской атомной электростанции.

"Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, сп**жены и так далее. Надо находить другие источники финансирования, причем их нужно как-то узаконить. Как? Мы еще не совсем понимаем", – заявил человек с голосом, похожим на голос Николая Божко, руководящего предприятием "Атомпроектинжиниринг", являющимся обособленным подразделением НАЭК и заказчиком строительства.

Журналисты напоминают, что менеджмент "Энергоатома", назначенный при президентстве Владимира Зеленского, в декабре 2020 года публично заявлял о "почти 100%-ной готовности объекта", но в то же время заключил непубличный договор на 422 млн грн для завершения строительства с новым частным подрядчиком — строительной компанией "КБР", привлеченной без проведения тендера.

При этом "Схемы" обнаружили, что в течение 2021 года "Энергоатом" непублично перечислил этой фирме уже более 1 млрд грн на завершение строительства ЦХОЯТ, которое до сих пор не ввели в эксплуатацию.

По данным журналистов, этот разговор состоялся 28 декабря 2020 года в кабинете Божко в присутствии частных подрядчиков и субподрядчиков, которые до этого долгое время осваивали деньги, выделенные на строительство хранилища. Опознанные "Схемами" участники совещания отказались комментировать запись, но не стали опровергать факт такой встречи.

Из опубликованной беседы следует, что часть выделенных средств исчезла, и чиновник "Энергоатома" советуется с подрядчиками, как это скрыть – "закрыть дыры" через старую закупку и старого подрядчика или же через нового подрядчика в лице "КБР".

"У меня есть дыры, которые проще залатать с той стороны, чем с этой. Потому что дыры бывают разные. Поэтому слушайте внимательно: прекратите паниковать. Мы будем сильно напрягаться для того, чтобы максимально вас вытащить, потому что, вытянув вас, мы вытащим себя. Нам вашей крови не нужно", – говорит человек с голосом Божко.

В разговоре также фигурирует конкретный пример разворовывания денег на закупке системы контроля радиации, являющегося одним из ключевых элементов ЦХОЯТ.

"Вам за систему радиационного контроля дополнительно заплатили 22... Правильно ли я понимаю? Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и потому мы там пошли на реальные нарушения. Мы заплатили деньги вам нецелевые. До первой проверки", – говорит голос, похожий на голос главы "Атомпроектинжиниринга".

"Схемы" также получили налоговые отчеты, подтверждающие, что накануне этого разговора, в период с 17 по 21 декабря 2020 года, субподрядчик строительства "Укрэнергомонтаж" действительно получил дополнительные 22 млн грн на системы радиационного контроля, но уже через нового генподрядчика в лице "КБР".

Учитывая, что контракт с ней не предусматривал покупку этой системы, это можно рассматривать как нецелевое расходование госсредств и квалифицировать как служебную халатность или злоупотребление служебным положением, указывается в сюжете.

Сам Божко ситуацию журналистам комментировать не стал, посоветовав обратиться в пресс-службу, которая в итоге ответа не дала. Руководитель "Укрэнергомонтажа" Михаил Бородавко также отказался от комментариев по сути. Не ответили на запрос журналистов и исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин и министр энергетики Герман Галущенко, на момент подписания контракта с новым подрядчиком бывший вице-президентом НАЭК.

Директор и владелец "КБР" Дмитрий Нестерук в переписке с авторами программы отметил, что работы на ядерном объекте не сложны для его компании, а самым трудным в работе нового генподрядчика было "пройти адаптацию после предыдущего генподрядчика, оставившего после себя много долгов". Поэтому, по его словам, было "трудно привести все в порядок, собрать по крупицам и подготовить объект к эксплуатации".

Напомним, что именно в рассматриваемый период, 22 декабря 2020 года, состоялось открытие первого пускового комплекса ЦХОЯТ. В "Энергоатоме" заявили, что его эксплуатация начнется после реконструкции железной дороги к объекту между станциями Вильча и Янов, которая была завершена лишь в июле 2021 года. В ноябре сообщалось, что "Энергоатом" проводит последние предпусковые испытания" ЦХОЯТ, однако о полноценном запуске объекта НАЭК пока не объявляла.

Хранилище будет принимать топливо с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской же АЭС с 2001 года работает собственное хранилище.

Отметим также, что в Чернобыльской зоне в сентябре 2019 года заработал комплекс "Вектор", принимающий на захоронение твердые радиоактивные отходы, образующиеся при переработке жидких отходов в процессе снятия ЧАЭС с эксплуатации. Такая переработка производится на специализированном заводе, открытом на территории ЧАЭС в июле того же года. В ноябре 2021 года "Вектор" начал принимать отходы и с Ровенской АЭС.

Ранее Украина вывозила отработанное ядерное топливо в Россию на утилизацию, за что платила ей, как отмечали в 2020 году те же "Схемы", около 150-200 млн долларов ежегодно. Однако в феврале 2021 года "Энергоатом" заявил, что в связи с запуском ЦХОЯТ в Украине решил окончательно отказаться от вывоза топлива с украинских АЭС на переработку в РФ.