Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" запустит поезда в Чернобыльскую зону

В настоящее время ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда

Чернобыльская зона. Фото: Getty Images Чернобыльская зона. Фото: Getty Images
Чернобыльская зона. Фото: Getty Images

"Укрзализныця" завершила реконструкцию железной дороги между станциями "Вильча" и "Янов", соединяющей зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

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По его словам, сейчас ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда, а реконструкция ж/д пути была выполнена в рекордные сроки.

"В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с "Энергоатомом" на реконструкцию указанного участка. Мы понимали важность проекта для страны, поэтому все работы были выполнены в рекордные сроки — за один месяц. Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива", — рассказал Юрик.

В ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно в соответствии с проектом и реконструированы пути длиной в 24,56 км, средним ремонтом обновлено 4,3 км.

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При выполнении работ было задействовано 95 сотрудников филиала "Центр по строительству и ремонту пути" АО "Укрзализныця" и необходимая путевая техника.

В УЗ отмечают, что филиал "Центр по строительству и ремонту пути" — это единственное предприятие в Украине, которое имеет мощности для проведения таких видов ремонтно-путевых работ.

Все работы на участке выполнялись в соответствии с Правилами радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения, утвержденных приказом Минздрава Украины.

Уже в ближайшее время туда будут доставлять отработанное ядерное топливо с трех атомных электростанций: Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Оно будет храниться там в течение следующих ста лет.

Реконструированный участок будет представлен СМИ на следующей неделе.

3 февраля 2021 года Кабинет министров Украины Распоряжением №91-р передал железнодорожный путь "Вильча — Янов" (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс НАЭК "Энергоатом".

Напомним, 22 декабря 2020 года состоялось открытие первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в Чернобыльской зоне отчуждения.

30 сентября "Энергоатом" договорился с американской Westinghouse Electric Company о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС.

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