Энергетика 10 минут назад

"Энергоатом" открыл первую очередь хранилища ядерных отходов (ФОТО)

Эксплуатация первого пускового комплекса начнется лишь в мае

В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом
В Украине открыли первую очередь ЦХОЯТ, 22 декабря 2020. Фото: Энергоатом

22 декабря состоялось открытие первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", церемония прошла при участии руководства НАЭК, представителей Holtec International (США) и других компаний, участвовавших в реализации проекта.

Кратко и по делу в Telegram

Из-за эпидемии Covid-19 мероприятия по случаю завершения строительства ограничили ознакомительной экскурсией на площадку хранилища для СМИ.

"В ходе визита на ЦХОЯТ журналисты убедились в полной готовности объекта к принятию на хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС", — отмечается в сообщении.

Сейчас на ЦХОЯТ завершено сооружение всех строительных конструкций и инфраструктуры по приему и хранения отработанного ядерного топлива, а также сама площадка, на которой будут расположены контейнеры с отработанным топливом. Начались пусконаладка и испытания поставленного Holtec оборудования.

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Эксплуатация первого пускового комплекса стартует в мае 2021 года — после завершения строительства 43-километровой железнодорожной линии к хранилищу, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины.

Еще 14 пусковых комплексов ЦХОЯТ планируется достроить к 2040 году — параллельно с заполнением площадки хранилища контейнерами с отработанным топливом.

В течение следующих 100 лет на ЦХОЯТ будет храниться ОЯТ с трех украинских атомных электростанций — Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Запорожская АЭС имеет собственное хранилище.

Напомним также, что 30 сентября "Энергоатом" договорился с американской Westinghouse Electric Company о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС

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