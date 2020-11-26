"Превышение в 600 раз!": чиновники напугали активистов радиацией в Чернобыле

Около Чернобыльской зоны были зафиксированы значительные колебания радиационного загрязнения. Об этом в Facebook вечером 25 ноября сообщили активисты общественной организации Save Dnipro.

Как говорится в сообщении, 17 и 18 ноября на станции мониторинга у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 резко подскочили показатели радиационного загрязнения в сотни раз.

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"Так, показатели 17 ноября в 18:08 достигли невероятных 124 000 НЗП/час, тогда как стандартными даже для этой загрязненной местности является 210 НЗП/час, что почти в 600 раз меньше, а 18 ноября в 11:45 на соседней станции "Отводной канал" — 62 400 НЗП/час, то есть почти в 300 раз выше обычного значения", — сообщают активисты.

В сообщении подчеркивается, что радиационный фон прыгал в сотни, а то и тысячи раз почти всех измерительных постах в зоне отчуждения. В частности, пост мониторинга в бывшем селе Стечанка 17 ноября в 10:55 зафиксировал показатель в 117 000 НЗП/час, а в селе Горностайполь, Вышгородского района, Киевской области, (население 1 100 человек) 17 ноября в 11:00 радиационное загрязнение достигло чрезвычайных 87620 НЗП/час.

При этом, как отмечают в организации, скачки радиационного загрязнения продолжались и позднее.

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"Например, 19 ноября на станциях мониторинга Залесье, Заполье и Черевач, которые расположены недалеко от Чернобыля фиксировались превышения до 3.5 тысяч НЗП/час. Интересно, что они находятся у дорог, а превышение фиксировались поочередно (с разницей примерно в час), что-то транспортировалось в зону и повышало радиационный фон в этих местах. Однако, специалисты в сфере радиационной безопасности, с которыми мы консультироваться по этому поводу, больше предполагают мнение, что из зоны что-то вывозили. Например — радиационно опасный металл или дерево", — отметили активисты.

Однако, в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАУЗО) в ответ на это заявили, что радиационный фон на территории Чернобыльской зоны находится в пределах допустимых уровней. А повышение контрольных уровней мощности радиации было связано с поверкой датчиков мощности эквивалентной дозы (МЭД) — Delo.ua).

"Сейчас в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков (мощности эквивалентной дозы, которые зафиксировали "значительное" превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы… Согласно методике метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению МЭД на 1,5 — 2 часа", — сообщили в ГАУЗО.

На это многие пользователи Facebook возмутились тем, что госчиновники не предупредили людей о поверке радиационных приборов, из-за чего многие запаниковали, увидев такие цифры на датчиках.

"Очень безответственное поведение с вашей стороны. Датчики показали повышение, то как люди имели реагировать, по вашему мнению? А когда тревога будет настоящей?", — в частности, возмутился пользователь Сергей Денисенко.

В свою очередь, доктор технических наук, заведующий отделом информатики окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины на своей странице в Facebook отметил, что высокое значение измерения мощности дозы гамма-излучения и радиационное загрязнение — разные вещи.

"Например, если я возьму радиоактивный образец и поднесу его датчику, он зашкалит. Но это не значит, что на местности есть радиоактивное загрязнение. А подобную операцию периодически производят все мониторщики мира. Вывод: прежде, чем раздувать сенсацию, надо пытаться разобраться в причинах странных значений путем консультаций с хозяевами данных", — написал ученый.

Напомним, ранее представители общественных организаций выступили за предоставление Припяти юридического статуса и создание там научно-исследовательского музейно-образовательного комплекса.