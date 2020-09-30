"Энергоатом" заключил контракт с Westinghouse на поставку ядерного топлива на РАЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в среду, 30 сентября, подписала с американской Westinghouse Electric Company контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Westinghouse.

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Указано, что стороны также подписали Письмо о намерениях дальнейшего изучения локализации производства компонентов топливно-монтажных деталей в Украине.

Как отмечается, подразделение "Энергоатома" "Атомэнергомаш" сейчас проходит квалификацию по производству головок и хвостовиков ВВЭР-1000 для топлива Westinghouse.

Известно, что подписание обеих документов состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

"Этим соглашением мы продолжаем усиливать энергетическую безопасность Украины и стремимся участвовать в совершенствовании ее ядерного флота. Как стратегический партнер Westinghouse будет продолжать поддерживать "Энергоатом" в усилении и смежной его экспертизы", — отметил президент и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрегмен.

Как известно, ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже используется в шести украинских атомных реакторах. Последнее поколение топливных сборок ВВЭР-440 обеспечивает экономию топлива, предлагает отличные характеристики и надежность, отвечающие высоким стандартам безопасности и качества.

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Предполагается, что, обеспечивая топливом дополнительные блоки за пределами реакторов ВВЭР-1000, Westinghouse будет поставлять топливо для более половины украинских реакторов.

"Мы делаем еще один шаг в совместной необходимости продолжать совершенствовать производительность наших заводов и диверсифицировать поставки топлива. Это важное решение не только для Украины, но и для всех стран европейского континента, где работают реакторы ВВЭР-440", — заявил в свою очередь генеральный директор "Энергоатома" Петр Котин.

Вскоре стало известно, что с целью надлежащего исполнения указа президента №406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики" от 22 сентября 2020 года "Энергоатом" направил на рассмотрение Кабинета министров проект распоряжения "О передаче функций по управлению ГП "НАЭК "Энергоатом".

Как известно, Westinghouse Electric Company — лидер среди ядерно-энергетических компаний в мире и ведущий поставщик продуктов и технологий атомных электростанций для коммунальных предприятий во всем мире. В 1957 году Westinghouse поставил первый в мире коммерческий водно-водяной энергетический реактор в Шиппорте, Пенсильвания, США. Сейчас на базе технологий Westinghouse работает примерно половина действующих атомных станций в мире.

Ранее американская компания Holtec International передала ЧАЭС хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2).