Миссия МАГАТЭ по комплексной проверке ядерной регулирующей системы посетит Украину не раньше 2023 года

Последний раз миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному осмотру регулирующей системы ядерной и радиационной безопасности Украины проводилась 11 лет назад. За это время полностью обновились требования, стандарты и директивы по безопасности.

Известно, что последняя миссия по комплексному обзору Украины была проведена еще в 2010 году. С 2010 года в МАГАТЭ и Европейской комиссии уже произошло полное обновление основополагающих международных требований, стандартов и директив по безопасности, в том числе с учетом уроков аварии на АЭС "Фукусима". Также был усовершенствован и порядок проведения миссий по комплексным обзорам.

Таким образом, в Украине до сих пор отсутствует независимая и комплексная международная оценка соответствия действующей системы государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности основополагающим международным требованиям и стандартам безопасности.

Кроме того, вопрос безопасности украинской энергосистемы, в том числе и атомной генерации, неоднократно поднимался европейскими партнерами Украины в контексте синхронизации Объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E).

При этом такая страна, как Беларусь, смогла пройти такую ​​оценку еще в 2016 и 2018 годах и теперь уже продает электроэнергию со своей АЭС Украине.

В понедельник, 13 декабря, во время своей пресс-конференции глава Госатомрегулирования Григорий Плачков на вопрос корреспондента Delo.ua, почему же сложилась такая ситуация, стал заверять, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному осмотру регулирующей системы ядерной и радиационной безопасности посетит Украину, но это произойдет только лишь в 2023-2025 годах.

"Мы обращались (в МАГАТЭ относительно проведения миссии в Украине — Delo.ua). Миссия планируется. По нашей информации, миссия с 2023 по 2025 год. Это также непростая задача, она нужна и нашим международным коллегам, как бюджет, так и мероприятия распланировать. По этому по графику Украина стоит с периода 2023 по 2025 год", — сказал он.

По его словам, готовность Украины к миссии МАГАТЭ на сегодня составляет 81,6%. При этом ряд мероприятий, которые касаются радиационной и пожарной безопасности, по его словам, постоянно переносятся.

Отметим, 10 декабря этого года Кабмин признал неудовлетворительной работу главы Госатомрегулирования Плачкова. В ходе заседания правительства Плачкова обвинили в затягивании лицензирования американской реакторной технологии АР-1000, а также выдачи лицензии на эксплуатацию Централизованного хранилища ядерных отходов.

Таким образом, по результатам оценки служебной деятельности в 2021 году государственных служащих, занимающих должности государственной службы категории "А", Плачков получил оценку "негативная". После этого, согласно законодательству, должно следовать увольнение госслужащего.

Напомним, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" 22 ноября подписала соглашения с американской Westinghouse о начале реализации проекта строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.