Украина получит от Евросоюза 5 миллионов евро на ядерную безопасность

Евросоюз выделит Украине 5 миллионов евро, которые направят на усовершенствование подходов к ядерной безопасности. Деньги понадобятся для соблюдения норм, правил, стандартов и условий использования ядерных материалов, обеспечивающих радиационную сохранность.

Как сообщил 28 декабря Правительственный портал, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подписала соответствующее соглашение.

"При поддержке ЕС начинаем проект, который будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом в Украине, а также улучшению экологической реабилитации бывших ядерных объектов", – рассказала Стефанишина.

Общая стоимость программы составляет 6,5 миллиона евро. Как известно, 5 миллионов евро наша страна получит от ЕС, а оставшиеся 1,5 миллиона евро Украина внесет за свой счет.

За эти деньги разработают рекомендации по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный". Часть денег используют для усовершенствования системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения.

Дополнительно Стефанишина подписала соглашение №1 между правительством Украины и Европейской Комиссией. Документ предусматривает перенаправление денег на поддержку развития возможностей органов государственной власти по имплементации соглашения об ассоциации с ЕС в сфере транспорта.

В частности, финансовая помощь позволит улучшить связь и совместимость разных видов транспорта и снизит стоимость транспортных услуг для активизации торговли.

Напомним, с 2021 года Украина больше не пользуется услугами российских радиохимических предприятий.

В феврале руководство Национальной атомно-энергетической компании (НАЭК) "Энергоатом" приняло решение окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на переработку и временное хранение в Российской Федерации.