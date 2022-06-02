"Энергоатом" договорился со шведской компанией о поставке ядерного топлива

"Энергоатом" договорился со шведской компанией “Westinghouse Electric Sweden” о поставке ядерного топлива, необходимого для работы всех атомных станций Украины.

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Об этом сообщил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в Twitter.

Westinghouse Electric Company является ведущей электротехнической и ядерно-энергетической компанией мира.

Следовательно, Украина стала независимой от российского ядерного топлива.

"Шведская компания Westinghouse Electric Sweden согласилась сегодня с "Энергоатомом" поставлять ядерное топливо Украине, поэтому ей больше никогда не придется импортировать ни одного топливного стержня из России. Один из миллионов способов, которым незаконная война России против Украины имеет обратный эффект", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что мир стремится отказаться от российских энергоресурсов, но сейчас Евросоюз может решить импортировать российскую нефть, вместо введения запрета на покупку энергоносителя, если цена будет ниже рыночной.