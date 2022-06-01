Цены на автогаз в Украине подскочили до нового максимума

По состоянию на конец мая средняя оптовая цена на автогаз достигла 67 000-75 000 грн/т, тогда как еще неделю ранее стоимость газа для авто в среднем составляла 52 000-70 000 грн/т. Об этом свидетельствует ценовой мониторинг Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

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31 мая на аукционе "Укргаздобыча" автогаз продавали в среднем по цене в диапазоне 77 200-80 000 грн/т, на предыдущих торгах — в диапазоне 73 400-77 000 грн/т. Цена сохраняется высокой несмотря на то, что, по словам трейдеров, на аукционе было сравнительно мало покупателей.

В разрезе регионов самая низка цена на сжиженный газ зафиксирована в западных областях — 68 000-74 000 грн/т, немного дороже автогаз стоит в центральных и северных — 70000-74 000 грн/т, в восточных — 72 000-74 000 грн/т.

На аукционах за неделю газ для авто подорожал практически во всех частях Украины, кроме восточных регионов.

Средняя цена импортного энергоносителя на границе во второй половине мая составила $1 160/т (около 37 000 грн/т).

"Несмотря на двойное увеличение поставок автогаза в страну, дефицит на рынке остается, поэтому и есть такой разлет цен в десятки тысяч гривен на тонне", — считает один из опрошенных трейдеров.

На фоне роста оптовых цен на топливо основные сети АЗС повысили цены на сжиженный газ. Тем временем в Кабинете министров решили "отпустить" цены на бензин и дизельное топливо, приостановив государственное регулирование цены на них. Однако пока по-прежнему наблюдаются проблемы с наличием топлива на АЗС.

Источник фото: ua.depositphotos.com