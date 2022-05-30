В столице по-прежнему перебои с поставками топлива. Где в Киеве можно заправиться

По состоянию на утро понедельника 30 мая в Киеве заправиться можно всего на нескольких АЗС. Об этом Delo.ua сообщили в колл-центрах сетей АЗС.

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Так в колл-центре сети АЗС ОККО Delo.ua сообщили, что заправится на АЗС смогут лишь владельцы карты Fishka в соответствии с персональным лимитом. При этом бензина в столице на АЗС ОККО нет. На АЗС по ул. Верхний Вал 3 есть дизтопливо по цене 58 грн/л.

Также дизтопливо есть в Васильнове Киевской области, на АЗС ОККО по ул. Рабкоровская 3. Бензин а-95 по цене 52 грн/л есть на АЗС ОККО в селе Иванков Вышегородского районе Киевской области.

Бензина А-95 также нет и на столичных АЗС сети Sokar. Дизтопливо по цене 57,99 грн/л есть в наличии на АЗС Socar по адресу Богатырская 1. Также на АЗС этой сети по адресу Обухов, ул. Загребли 21 есть автогаз по цене 40,98 грн/л.

В колл-центре сети АЗС WOG сообщили, что остатки бензина А-95 есть в наличии на заправках по ул. Стеценка 21 и Заболотного 174. Дизтоплива на АЗС WOG в Киеве, но оно есть в Буче на АЗС по адресу Новое Шоссе 81.

В колл-центре сети АЗС UPG сказали, что бензина в столице нет, однако в Боярке на АЗС №119 прибыли поставки бензина, и он будет доступен для реализации населению 30 мая.

Напомним, 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС. При этом эксперты и бизнес уверены, что такой шаг не поможет наполнить рынок бензином.

Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.