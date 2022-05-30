У столиці, як і раніше, перебої з постачанням палива. Де в Києві можна заправитися

Станом на ранок понеділка 30 травня у Києві заправитися можна лише на кількох АЗС. Про це Delo.ua повідомили у кол-центрах мереж АЗС.

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Так в кол-центрі мережі АЗС ОККО Delo.ua повідомили, що заправитися на АЗС зможуть лише власники картки Fishka відповідно до персонального ліміту. При цьому бензину у столиці на АЗС ОККО немає. На АЗС на вул. Верхній Вал 3 має дизпаливо за ціною 58 грн/л.

Також дизпаливо є у Васильнові Київської області, на АЗС ОККО на вул. Рабкорівська 3. Бензин а-95 за ціною 52 грн/л є на АЗС ОККО у селі Іванків Вишегородського району Київської області.

Бензину А-95 також немає і на столичних АЗС мережі Sokar. Дизпаливо за ціною 57,99 грн/л є у наявності на АЗС Socar за адресою Богатирська 1. Також на АЗС цієї мережі за адресою Обухів, вул. Загреблі 21 є автогаз за ціною 40,98 грн/л.

У кол-центрі мережі АЗС WOG повідомили, що залишки бензину А-95 є на заправках по вул. Стеценка 21 та Заболотного 174. Дизпаливо на АЗС WOG у Києві, але воно є у Бучі на АЗС за адресою Нове Шосе 81.

У кол-центрі мережі АЗС UPG сказали, що бензину в столиці немає, однак у Боярці на АЗС №119 прибули постачання бензину, і він буде доступним для реалізації населенню 30 травня.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет Міністрів України призупинив державне регулювання ціни на паливо. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС. При цьому експерти та бізнес упевнені, що такий крок не допоможе наповнити ринок бензином.

Зазначимо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби.