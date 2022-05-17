Кабмин приостановил госрегулирование цен на топливо: как изменяться цены на АЗС

Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

По ее словам, сегодня состоялась встреча с операторами рынка и достигнута договоренность о том, что правительство приостанавливает госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.

Свириденко подчеркнула, что это позволит наполнить рынок и удовлетворить спрос украинцев.

В правительстве считают, что при таком сценарии цены на бензин не превысят 52 гривны за литр, а на дизель — 58 гривен за литр.

Министр также заверила, что с каждой неделей ситуация на украинских заправках будет становится все "лучше и лучше", а очереди будут уменьшаться.

Свириденко пообещала, что если операторы рынка будут злоупотреблять ценами, то государство будет их за это наказывать.

"Против участников рынка, злоупотребляющих ситуацией на рынке, будут применены санкции, а ситуация будет мониториться ежедневно", - пообещала Свириденко.

В правительстве ожидают сокращения очередей на АЗС. Кроме того, первый вице-премьер рассказала, что Национальный оператор планирует большие системные закупки топлива, чтобы балансировать ситуацию на рынке.

"Из-за войны, в том числе, потому, что противник разрушил инфраструктуру, мы потеряли 97% логистических каналов поставки топлива, а также Кременчугский НПЗ, удовлетворявший 50% спроса на дизель и 100% спроса на бензин. Европа тоже не была готова к такому спросу со стороны Украины и к перестройке каналов поставок топлива", - подчеркнула Свириденко.

Она напомнила, что сейчас топливо в страну поставляется по железной дороге и речным транспортом, а объемы перевозок выросли в несколько раз. Также топливо будет поступать через западную границу и достигнута договоренность с Польшей об увеличении объема пропуска топлива с 60 тысяч до 120 тысяч тонн.

Отметим, Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. Заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы.

А на небольших АЗС за пределами больших городов, все же можно было заправиться заплатив за литр А-95 цену выше 55 гривен, что гораздо выше цен, которые установило правительство. Кроме того, в условиях дефицита активизировались торговцы топливными талонами, производители суррогатного бензина, а на некоторых неработающих АЗС можно было покупать бензин "из-под полы".