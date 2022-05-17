Кабмін призупинив держрегулювання цін на пальне: як зміняться цінники на АЗС

Кабінет Міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнуто домовленості щодо максимальної вартості бензину та дизельного палива на АЗС.

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Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

За її словами, сьогодні відбулася зустріч з операторами ринку та досягнуто домовленості про те, що уряд зупиняє держрегулювання цін на бензин та дизпаливо для того, щоб оператори наситили ринок.

В уряді вважають, що за такого сценарію ціни на бензин не перевищать 52 гривні за літр, а на дизель — 58 гривень за літр.

Міністр також запевнила, що з кожним тижнем ситуація на українських заправках буде все "краще і краще", а черги зменшуватимуться.

Свириденко пообіцяла, що якщо оператори ринку зловживатимуть цінами, то держава їх за це каратиме.

"Проти учасників ринку, які зловживають ситуацією на ринку, будуть застосовані санкції, а ситуація моніторитиметься щодня", - пообіцяла Свириденко.

В уряді очікують скорочення черг на АЗС. Крім того, перший віце-прем’єр розповіла, що Національний оператор планує великі системні закупівлі палива, щоб збалансувати ситуацію на ринку.

"Через війну, в тому числі тому, що противник зруйнував інфраструктуру, ми втратили 97% логістичних каналів постачання палива, а також Кременчуцький НПЗ, який задовольняв 50% попиту на дизель і 100% попиту на бензин. Європа теж не була готова до такого попиту з боку України та до розбудови каналів постачання палива", - наголосила Свириденко.

Вона нагадала, що зараз паливо в країну поставляється залізницею та річковим транспортом, а обсяги перевезень зросли у кілька разів. Також паливо надходитиме через західний кордон і досягнуто домовленості з Польщею про збільшення обсягу пропуску палива з 60 тисяч до 120 тисяч тонн.

Зазначимо, що Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. Заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби.

А на невеликих АЗС за межами великих міст, все ж таки можна було заправитися заплативши за літр А-95 ціну вище 55 гривень, що набагато вище цін, які встановив уряд. Крім того, в умовах дефіциту активізувалися торговці паливними талонами, виробники сурогатного бензину, а на деяких непрацюючих АЗС можна було купувати бензин "з-під підлоги".