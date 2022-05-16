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На столичних АЗС, як і раніше, перебої з постачанням палива. Де в Києві можна заправити бензином А-95
У Києві станом на понеділок 16 травня майже неможливо заправити бензином "А-95". За готівку його можна купити лише на кількох АЗС. Про це Delo.ua повідомили у кол-центрах найбільших мереж АЗС
Зокрема, на АЗС мережі ОККО придбати бензин за готівку або розрахувавшись банківською картою неможливо. Більше того, компанія припинила продаж талонів та паливних карток.
У кол-центрі сказали, що найближчим часом очікується постачання бензину. Проте "А-95" для звичайних водіїв є лише на АЗС у селі Велика Олександрівка, що у Броварському районі Київської області (понад 30 км від столиці).
При цьому дизпаливо можна придбати на 5 столичних АЗС ОККО згідно з встановленим лімітом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На АЗС мережі WOG повідомили, що бензин "М-95" за готівку або з розрахунком банківською картою продають лише на одній столичній АЗС (по вул. Сім'ї Сосніних 17-А) згідно з встановленим лімітом. Однак, встановивши на смартфон програму PRIDE, можна заправляти авто з лімітом до 100 літрів на багатьох АЗС мережі в столиці.
У кол-центрі мережі АЗС Socar розповіли, що очікують на постачання бензину, проте нині мережа відпускає паливо лише за талонами та паливними картками.
В АЗС мережі "Укрнафта" зазначили, що поки що не володіють інформацією про те, як працюють їх АЗС, проте до останнього часу мережа АЗС заправляла лише транспорт критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що в Офісі президента 11 травня заявили, що обсяги імпорту палива "вже фактично відповідають" темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках, і громадянам слід "зберігати спокій, щоб ми могли спокійно наситити всі заправки паливом".
У свою чергу, у КМДА кажуть, що бензин на заправках у Києві в достатній для водіїв кількості з'явиться до кінця травня.