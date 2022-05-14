В КГГА сказали когда в столице появится бензин

Киевская городская государственная администрация прогнозирует, что бензин на заправках в Киеве в достаточном для водителей количестве появиться до конца мая. Об этом в ходе телемарафона сказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, сейчас топливом обеспечиваются те структуры, которые его должны получать в первую очередь, а все остальное это вопрос рынка.

"Я думаю, неделя-две все наладиться. Мы уже забыли что у нас возле города сгорели все станции хранения нефтепродуктов. Кроме того, 90% светлых нефтепродуктов у нас завозилось из Беларуси. Это также нужно менять, это также логистика. Это время. Я думаю в конце месяца не будет проблем с топливом в Киеве", —. сказал Поворозник.

Напомним, в Министерстве экономики заявили, что по разным логистическим маршрутам на украинский рынок топлива поступит 350-360 тысяч тонн топлива.

Антимонопольный комитет считает противоречивыми данные, получаемые им в течение последних двух недель о ситуации на рынках горючего из общедоступных источников, от потребителей и от органов власти, и решил расследовать происходящее.

Отметим при этом, что в Офисе президента заявили, что объемы импорта топлива "уже фактически соответствуют" темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, и гражданам следует "сохранять спокойствие, чтобы мы могли спокойно насытить все заправки топливом".