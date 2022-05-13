АМКУ начал расследовать причины дефицита топлива на рынке

Антимонопольный комитет считает противоречивыми данные, получаемые им в течение последних двух недель о ситуации на рынках горючего из общедоступных источников, от потребителей и от органов власти, и решил расследовать происходящее. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"С одной стороны, горючее якобы на рынке есть в достаточных объемах, а с другой мы наблюдаем, что отдельные операторы не осуществляют реализацию продукции через розничную сеть АЗС, а там, где продажи происходят – очереди могут достигать "нескольких километров", - указывают в АМКУ.

В связи с этим там начали исследование соблюдения участниками рынка розничной продажи топлива требований законодательства о защите экономической конкуренции.

"Цель – выяснить, были ли/если ли объективные причины для критической ситуации, сложившейся на рынках розничной реализации горючего, в частности, что касается ограничения предложения в течение апреля – мая 2022 года, или же кризис мог быть вызван сговором крупнейших игроков рынка", - говорится в сообщении.

Первой мерой в рамках исследования стала рабочая встреча с представителями крупнейших сетей автозаправочных станций в Украине, состоявшаяся 12 мая в АМКУ.

"Наша цель – в сжатые сроки выяснить причины возникновения дефицита на рынке горючего и дать обществу объективную, беспристрастную картину этой ситуации", - подчеркнула замглавы комитета – государственная уполномоченная Анжелика Коноплянко.

В свою очередь, в ходе встречи представители бизнеса коротко рассказали о ситуации в отрасли и проблемах, которые, по их словам, мешают быстро решить проблему с дефицитом топлива.

Речь шла, в частности, о невозможности быстрой перестройки логистических цепочек за границей под нужды украинского рынка и государственном регулировании цен на топливо. Также они выразили готовность предоставлять информацию и содействовать работе комитета.

Отметим при этом, что в Офисе президента на днях заявили, что объемы импорта топлива "уже фактически соответствуют" темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, и гражданам следует "сохранять спокойствие, чтобы мы могли спокойно насытить все заправки топливом".

Источник фото: ua.depositphotos.com