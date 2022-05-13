АМКУ почав розслідувати причини дефіциту пального на ринку

Антимонопольний комітет вважає суперечливими дані, які він отримує протягом останніх двох тижнів про ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, від споживачів та від органів влади, і вирішив розслідувати те, що відбувається. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"З одного боку, начебто пальне наявне на ринку є у достатніх обсягах, а з іншого ми спостерігаємо, що окремі оператори не здійснюють реалізацію продукції через роздрібну мережу АЗС, а там, де продажі відбуваються – черги можуть досягати "декількох кілометрів", - вказують у АМКУ.

У зв'язку з цим там розпочали дослідження дотримання учасниками ринку роздрібного продажу палива вимог законодавства щодо захисту економічної конкуренції.

"Мета - з’ясувати, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на ринках роздрібної реалізації пального, зокрема, що стосується обмеження пропозиції протягом квітня – травня 2022 року, чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку", - йдеться у повідомленні.

Першим заходом у рамках дослідження стала робоча зустріч із представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні, що відбулася 12 травня в АМКУ.

"Наша мета – у стислі терміни з’ясувати причини виникнення дефіциту на ринку пального та дати суспільству об’єктивну, неупереджену картину щодо цієї ситуації", - зазначила заступник голови комітету – державна уповноважена Анжеліка Коноплянко.

У свою чергу, під час зустрічі представники бізнесу коротко розповіли про ситуацію в галузі та проблеми, які, за їхніми словами, заважають швидко вирішити проблему з дефіцитом палива.

Йшлося, зокрема, про неможливість швидкої перебудови логістичних ланцюжків за кордоном під потреби українського ринку та державне регулювання цін на пальне. Також вони висловили готовність надавати інформацію та сприяти роботі комітету.

Зазначимо при цьому, що в Офісі президента днями заявили, що обсяги імпорту палива "вже фактично відповідають" темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках, і громадянам слід "зберігати спокій, щоб ми могли спокійно наситити всі заправки паливом".

Джерело фото: ua.depositphotos.com