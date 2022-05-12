Кабмін доручив Держпродспоживслужбі провести перевірку роздрібних цін на АЗС, - "НафтоРинок"

Кабінет міністрів доручив Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів провести перевірку роздрібних цін на АЗС. Про це повідомляє видання "НафтоРинок".

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"Ми отримали доручення прем'єр-міністра про перевірку роздрібних цін на ринку нафтопродуктів. Ми сформували групи, які виходитимуть на ці позапланові перевірки. Можна сказати, що на ринку нафтопродуктів деякі суб'єкти не поставилися адекватно до норм законодавства і десь на якихось заправках завищують ціни. Ми це перевірятимемо", — повідомила на брифінгу завідувачка сектору контролю над регульованими цінами Держпродспоживслужби Віта Сиром'ятникова.

За її словами, щодня в області проводять близько 87 моніторингових спостережень за цінами на нафтопродукти.

Автозаправки, на яких інспектори Держпродспоживслужби виявили завищення ціни, одержали рекомендаційні листи. Вони зазначені граничні ціни паливо, встановлювані Міністерством економіки. Після цього підприємців зобов'язують встановити ту вартість, яка відповідатиме вимогам закону.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна зіткнулася із великим дефіцитом палива на АЗС. В останній тиждень квітня заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби. У Кабміні пояснили, що проблема виникла через ворожі удари по нафтовій інфраструктурі.

Найбільші мережі встановили ліміти на продаж пального, а деякі дрібні мережі АЗС продають паливо за цінами, які набагато вищі за обмеження від Кабміну.

Тим часом, в Офісі президента заявили про закінчення паливної кризи у країні. Станом на 11 травня імпортується достатня кількість бензину та дизеля для забезпечення щоденної потреби країни у паливі.