Кабмин поручил Госпродпотребслужбе провести проверку розничных цен на АЗС, - "НафтоРынок"

Кабинет министров поручил Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей провести проверну розничных цен на АЗС. Об этом сообщает издание "НафтоРынок".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы получили поручение премьер-министра о проверке розничных цен на рынке нефтепродуктов. Мы сформировали группы, которые будут выходить на эти внеплановые проверки. Можно сказать, что на рынке нефтепродуктов некоторые субъекты не отнеслись адекватно нормам законодательства и где-то на каких-то заправках завышают цены. Мы будем это проверять", — сообщила на брифинге заведующая сектора контроля над регулируемыми ценами Госпродпотребслужбы Вита Сыромятникова.

По ее словам, ежедневно в области проводят около 87 мониторинговых наблюдений за ценами на нефтепродукты.

Автозаправки, на которых инспекторы Госпродпотребслужбы обнаружили завышение цены, получили рекомендательные письма. В них указаны предельные цены на топливо, устанавливаемые Министерством экономики. После этого предпринимателей обязывают установить ту стоимость, которая будет отвечать требованиям закона.

Напомним, в конце апреля Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. В последнюю неделю апреля заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы. В Кабмине объяснили, что проблема возникла из-за вражеских ударов по нефтяной инфраструктуре.

Крупнейшие сети установили лимиты на продажу горючего, а некоторые мелкие сети АЗС продают топливо по ценам, которые гораздо выше ограничений от Кабмина.

Между тем, в Офисе президента заявили об окончании топливного кризиса в стране. По состоянию на 11 мая импортируется достаточное количество бензина и дизеля для обеспечения ежедневной потребности страны в топливе.