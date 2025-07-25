НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию в вечерний пик в 1,6 раза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение существенно повысить предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию в вечерние часы максимальной нагрузки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Энергореформу.

Согласно постановлению, принятому 25 июля, с 31 июля 2025 года цены вырастут в 1,6 раза – с 9 000 до 15 000 грн/МВтчас на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР), и с 10 000 до грн/ч. (БР).

Это касается временной зоны с 17:00 до 23:00, пиковой по потреблению. В другие часы суток предельные цены остаются неизменными.

Решение было принято на открытом заседании. Регулятор аргументирует изменение необходимостью улучшить экономические условия для генерации электроэнергии в пиковые часы, когда система сталкивается с наибольшей нагрузкой, особенно в условиях ограниченных возможностей энергетического баланса из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

К изменениям, согласно предыдущему постановлению от 27 мая 2025 года №796, предельные цены на РДН и ВДР составляли:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600 грн/МВт*ч,

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт*ч,

с 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт*ч.

Минимальный прайс-кеп оставался на уровне 10 грн/МВт*ч.

Для балансирующего рынка к повышению действовали следующие пределы:

с 00:00 до 07:00 – 6 600 грн/МВт*ч,

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250 грн/МВт*ч,

с 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт*ч.

После 31 июля предельные цены в вечерней зоне (17:00–23:00) возрастут до 15 000 грн/МВтч на РДН/ВДР и до 16 000 грн/МВтч на БР. Другие временные промежутки не претерпевают изменений.

Ожидается, что решение позволит обеспечить более стабильную генерацию в самые напряженные часы суток, но также потенциально повлияет на затраты крупных потребителей электроэнергии, в том числе предприятий.

Напомним, в течение первых шести месяцев 2025 года в регионах Украины введено в эксплуатацию 591 МВт нового поколения. Среди новых мощностей – 84 МВт ветровой энергетики, 101,4 МВт – солнечных электростанций промышленного типа, а еще 84 МВт – это СЭС, установленные в частных домохозяйствах.