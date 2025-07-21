Україна додала майже 600 МВт нової генерації за пів року

Протягом перших шести місяців 2025 року в регіонах України введено в експлуатацію 591 МВт нової генерації. Серед нових потужностей — 84 МВт вітрової енергетики, 101,4 МВт — сонячних електростанцій промислового типу, а ще 84 МВт — це СЕС, встановлені в приватних домогосподарствах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Віктора Микити.

Окремо активно розвивається когенерація. Вона вже забезпечує 320,2 МВт додаткової потужності. Також в регіонах з’явилися нові міні-ТЕС із сукупною потужністю 1,2 МВт.

За словами Микити, розвиток розподіленої генерації відбувається в межах реалізації паспортів енергонезалежності регіонів — стратегічного інструменту, що координує енергетичну трансформацію на місцях. Йдеться, зокрема, про активну інтеграцію газових та альтернативних джерел енергії.

Завдяки цим системним рішенням громади отримують змогу підвищити енергонезалежність, покращити якість життя мешканців і мінімізувати наслідки атак російських військ по енергетичній інфраструктурі.

"Інноваційні проєкти унеможливлять знищення ворогом нової децентралізованої енергетичної системи. Це означає, що в домівках буде світло попри постійні атаки росіян", — підкреслив Микита.

Нагадаємо, у кінці листопада минулого року запрацювала когенераційна в Чернігові на об'єкті водоканалу установка, яка забезпечуватиме безперебійну роботу міських очисних споруд навіть під час блекаутів.

7 листопада почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка потужністю 1,5 МВт у Києві. Обладнання встановили за допомоги USAID та Проєкту енергетичної безпеки на одному з підприємств критичної інфраструктури міста.