Украина добавила почти 600 МВт новой генерации за полгода

В течение первых шести месяцев 2025 года в регионах Украины введено в эксплуатацию 591 МВт новой генерации. Среди новых мощностей – 84 МВт ветровой энергетики, 101,4 МВт – солнечных электростанций промышленного типа, а еще 84 МВт – это СЭС, установленные в частных домохозяйствах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение заместителя главы Офиса президента Виктора Никиты.

Отдельно активно развивается когенерация. Она уже снабжает 320,2 МВт дополнительной мощности. Также в регионах появились новые мини-ТЭС с совокупной мощностью 1,2 МВт.

По словам Никиты, развитие распределенной генерации происходит в рамках реализации паспортов энергонезависимости регионов – стратегического инструмента, координирующего энергетическую трансформацию на местах. Речь идет, в частности, об активной интеграции газовых и альтернативных источников энергии.

Благодаря этим системным решениям, общины получают возможность повысить энергонезависимость, улучшить качество жизни жителей и минимизировать последствия атак российских войск по энергетической инфраструктуре.

"Инновационные проекты делают невозможным уничтожение врагом новой децентрализованной энергетической системы. Это значит, что в домах будет светло несмотря на постоянные атаки россиян", — подчеркнул Никита.

Напомним, в конце ноября прошлого года заработала когенерационная в Чернигове на объекте водоканала установка, обеспечивающая бесперебойную работу городских очистных сооружений даже во время блекаутов.

7 ноября начала работать первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт в Киеве. Оборудование было установлено с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.