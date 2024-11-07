В Киеве заработала первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт

В столице начала работу первая когенерационная газопоршневая установка мощностью 1,5 МВт. Оборудование было установлено с помощью USAID и Проекта энергетической безопасности на одном из предприятий критической инфраструктуры города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в условиях постоянных атак противника ключевым приоритетом правительства является модернизация энергосектора.

"Столичная власть делает все, чтобы повысить устойчивость и энергетическую независимость Киева. В частности, важных объектов столицы", — заявил Кличко.

Мэр напомнил, что в мае Киевсовет одобрил Концепцию "Энергетическое обновление: путь к распределенной когенерации". Эту инициативу поддержали многие международные партнеры. Концепция направлена на развитие в столице локальных источников комбинированного производства тепла и электроэнергии, более широкое использование альтернативных источников топлива.

Глава города добавил, что Киев заказал еще 15 когенерационных установок, которые должны поступить партиями в течение года.

"Ведь цель – в течение года достичь дополнительной суммарной мощности около 170 МВт", — подытожил он.

Напомним, в Украине еще с 2023 года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такой генерации должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.