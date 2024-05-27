В Киеве установят шесть мини-ТЭЦ в спальных районах

Киевский городской совет согласовал установку 6 мини-теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в столице. Они будут размещены и на правом, и на левом берегах Киева, в местах, где проживает много людей.

Об этом рассказал заместитель городского головы Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, первые шесть мини-ТЭЦ разместят как на правом, так и на левом берегах Киева в густонаселенных спальных районах. Цель этого проекта – обеспечить альтернативные источники энергоснабжения для многоквартирных домов.

"Имеем индивидуальные котельные, которые могут быть как на несколько домов, так и один на дом. Виталий Кличко уже дал соответствующее поручение, мы будем думать над определенной программой для многоквартирных жилых домов, чтобы они устанавливали индивидуальные котельные и индивидуальное генерационное оборудование", – отметил Бондаренко.

По его словам, ТЭЦ смогут обеспечить электроэнергией около 300 тысяч человек.

"Донорское оборудование уже есть, также идет речь о модернизации котельных. Прежде всего мы должны говорить сейчас об индивидуальных котельных и о жилых домах, многоквартирных жилых домах", - уточнил Бондаренко.

Он добавил, что чем больше будет небольших источников поколения, которые нельзя уничтожить или повредить одновременно, тем больше Киев будет защищен от возможного блекаута.

Что такое мини-ТЭЦ

Добавим, что мини-ТЭЦ – это компактные энергетические установки, производящие электроэнергию и тепловую энергию одновременно. Они обычно используются для обеспечения энергией промышленных объектов, жилых комплексов или отдельных построек. Мини-ТЭЦ могут использовать разные виды топлива, включая природный газ, биогаз, мазут или твердые виды топлива.

Мини-ТЭЦ могут быть расположены в отдельных зданиях или встроены в существующие структуры. На территории могут быть расположены котельная, генераторная установка, системы охлаждения и другие вспомогательные установки. Внешне они часто смотрятся как маленькие промышленные строения либо контейнеры.

Контейнерные мини-ТЭЦ смонтированы в стандартных контейнерах, что позволяет легко транспортировать и устанавливать их на месте.

В Украине планируют развернуть систему миниэлектростанций

Напомним, в Украине еще с прошлого года начали рассматривать создание системы миниэлектростанций. Это может стать хорошим инструментом стабилизации энергосистемы и обеспечения энергоснабжения на местах. Но цена электроэнергии от такого поколения должна быть сопоставимой с ценой из энергосистемы.

В Минреинтеграции считают, что такой шаг поможет обезопасить основные электростанции, питать критическую инфраструктуру и обеспечивать поставки в населенные пункты воды и тепла. Кроме того, миниэлектростанции позволят усилить энергетическую безопасность атомной генерации.

Миниэлектростанции довольно распространенная практика в мире. Их активно в районах, где невозможно провести воздушные линии электропередач. Например в горной местности, на морском побережье, или в местах, пострадавших от стихийного бедствия.

Кроме этого, Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет. В ноябре в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора .

Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальном заседании Европейского совета 17 апреля выразил обеспокоенность, что после атак на объекты тепловой электрогенерации Россия может начать обстрелы инфраструктуры атомных станций.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов – дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. (...) Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", – сказал президент.

Зеленский надеется, что западные партнеры не допустят катастрофы посредством атаки на АЭС и вовремя дадут Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Учитывая текущую ситуацию в энергосистеме, министр энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам готовиться к любым сценариям и на всякий случай запасаться генераторами. Чиновник отметил, что в настоящее время система работает стабильно благодаря круглосуточному труду энергетиков и сил ПВО, а также через введение ряда решений, позволяющих удерживать ситуацию.