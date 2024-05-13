"Энергоатом" и Hyundai договорились вместе строить энергоблоки в Украине

НАЭК "Энергоатом" и корейская Hyundai Engineering and Construction (HDEC) договорились о сотрудничестве в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций в Украине. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Соответствующие договоренности заверили своей подписью исполняющий обязанности председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и исполнительный вице-президент и операционный директор Hyundai Engineering and Construction Йон Чхве. Среди прочего, документ предусматривает содействие корейских партнеров в развитии производственных мощностей для локализации производства оборудования в Украине.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, который также присутствовал при подписании, поблагодарил Республику Корею за помощь украинскому энергосектору (10 грузов гуманитарной помощи, среди которых 20 резервных электростанций и мини-экскаваторы).

Чиновник также отметил, что договоренности особенно важны в процессе строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, в частности по технологии АР1000.

“Важно, что вместе с корейской стороной мы подписываем этот меморандум во время войны и, не дожидаясь ее завершения, двигаемся вперед. Уверен, что совместно построим в Украине энергетику, которая будет соответствовать лучшим мировым стандартам”, - подчеркнул министр.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Украине Хьон Те Кима заявил, что корейская сторона возмущена недавними российскими атаками, которые нанесли огромный ущерб украинской энергетической инфраструктуре. А также анонсировал новую помощь украинскому энергосектору, в частности, Харькову.

Дипломат отметил, что подписание меморандума между "Энергоатомом" и Hyundai будет способствовать развитию украино-корейского сотрудничества в атомной отрасли, в частности, обмену опытом в сфере ядерных технологий.

В то же время и.о. главы правления "Энергоатома" Петр Котин отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с корейской компанией Hyundai, которая является одним из мировых лидеров на рынке атомной энергетики.

В Минэнерго отдельно подчеркнули, что сотрудничество важно для начала строительства атомных блоков на Хмельницкой АЭС, два из которых возводятся по современной американской технологии AP1000. Ожидается, что новые энергоблоки позволят заместить мощности оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Напомним, что в апреле стартовала подготовка к строительству новых энергоблоков – пятого и шестого – на Хмельницкой атомной электростанции. НАЭК "Энергоатом" и компания из США Westinghouse приступили к проекту строительства по американской технологии АР1000.

АР1000 – это технология, которая ни в Украине, ни в Европе еще не использовалась. Это американский тип реактора и очень мощная технология, которая, в частности, предусматривает новые подходы к безопасности, например, если в случае обесточивания реактор вынужден перейти на резервное питание и дизель-генератор тоже несет повреждения, то даже в таком случае АР1000 может функционировать 72 часа без никакого риска аварий.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что срок строительства одного блока составляет ориентировочно 4-5 лет, а его стоимость – около 5 миллиардов долларов.

В то же время, ожидается, что достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции займет 2,5-3 года. По словам министра энергетики Германа Галущенко, степень его готовности на сегодняшний день составляет около 85%. В то же время, чиновник спрогнозировал, что на достройку четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС понадобится 4 года.

Как Южная Корея помогает Украине

Еще в начале полномасштабной войны, в июне 2022 года, Южная Корея выделила 1,2 миллиона долларов для поддержания безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций, находящихся под угрозой на фоне войны с Россией.

Уже в марте 2023 года стало известно, что Сеул одобрил экспортные лицензии для Польши на поставку Украине гаубиц Krab. Таким образом, появилось первое подтверждение, что Южная Корея официально дала добро на поставку Украине компонентов вооружений, пусть и косвенно.

В мае прошлого года Южная Корея подписала соглашение с Украиной о плане предоставления пакета финансовой помощи в размере 130 миллионов долларов. Это произошло спустя день после того, как первая леди Елена Зеленская попросила о военной поддержке.

Также страны подписали соглашение о привлечении в Украину до 8 миллиардов долларов по "чрезвычайно льготным" условиям. Срок кредита – до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет.

В апреле уже 2024 года Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF) Южной Кореи заявил, что предоставит Украине льготные кредитные средства в эквиваленте 2,1 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет.

Помимо финансовой и гуманитарной поддержки Южная Корея финансировала экспериментальный проект по установке солнечных электростанций на зданиях Центров предоставления административных услуг. Южнокорейская компания SsangYong обещала профинансировать строительство укрытий в учебных заведениях и больницах. А компания POSCO согласилась принять участие в восстановлении Украины.