Украина получит $2,1 млрд от Южной Кореи: на что пойдут деньги

Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF) Южной Кореи предоставит Украине льготные кредитные средства в эквиваленте 2,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Эти средства будут направлены на государственные проекты восстановления или проекты под государственные гарантии, но согласно условиям соглашения правительства Кореи и Украины должны определить проекты-кандидаты.

Согласно соглашению на первом этапе, такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 г. будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление. Это открывает возможность финансирования долгосрочных инновационных экономических проектов и участия корейских компаний в восстановлении Украины.

Отмечается, что сумма каждого последующего кредита не будет превышать сумму, необходимую для финансирования 100% каждого контракта или проекта, заключенного между исполнителем и подрядчиками для приобретения товаров, работ и услуг.

"Соглашение о финансировании EDCF открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые, в свою очередь, должны способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест. Это должно ускорить восстановление Украины", - сказала Свириденко.

Она отметила, что Украина планирует привлечь корейский опыт для послевоенного восстановления и рассчитывает на то, что корейский бизнес активно участвует в восстановлении нашей страны, а также на создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики.

Напомним, соглашение о кредитовании от EDCF было подписано министром экономики Украины Юлией Свириденко и послом Кореи в Украине Ким Хёнгом еще 13 сентября 2023 года с участием президента Украины Владимира Зеленского и министра земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Кореи Хи Рён Она, а впоследствии ратифицирована Верховной Радой Украина 21 декабря 2023 года.

Также добавим, что президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время саммита G20 в Нью-Дели пообещал выделить Украине дополнительные 2,3 миллиарда долларов, чтобы помочь стране отстроиться после разрушительной войны с Россией.

По его словам, Южная Корея предоставит сначала 300 миллионов долларов в 2024 году в виде гуманитарной помощи, а остальные – в форме долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF), начиная с 2025 года.