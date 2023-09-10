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Южная Корея предоставит Украине $2,3 миллиарда дополнительной помощи

Южная Корея предоставит Украине $2,3 миллиарда дополнительной помощи
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время саммита G20 в Нью-Дели пообещал выделить Украине дополнительные 2,3 миллиарда долларов, чтобы помочь стране отстроиться после разрушительной войны с Россией.

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Об этом пишет Yonhap.

По его словам, Южная Корея предоставит сначала 300 миллионов долларов в 2024 году в виде гуманитарной помощи, а остальные – в форме долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF), начиная с 2025 года.

"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", – сказал президент.

Издание пишет, что во время выступления Юн также пообещал способствовать усилению роли многосторонних банков развития, чтобы лучше реагировать на новые вызовы, такие как преодоление климатического кризиса и повышение продовольственной и энергетической безопасности.

В частности, он призвал к увеличению финансовых ресурсов банков и быстрой реорганизации их использования, чтобы помочь странам с низкими доходами рассчитаться по долгам.

Напомним, еще в августе Южная Корея выразила намерение принять активное участие в восстановлении Украины и решила разрешить тридцати бизнесменам посетить страну для принятия возможных проектов по реконструкции.

Такие усилия ускорились после того, как президент Юн Сук Йоль совершил неожиданный визит в Украину в июле и пообещал предоставить пакет безопасности, гуманитарной помощи и восстановления.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко