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Южная Корея предоставит Украине $2,3 миллиарда дополнительной помощи
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время саммита G20 в Нью-Дели пообещал выделить Украине дополнительные 2,3 миллиарда долларов, чтобы помочь стране отстроиться после разрушительной войны с Россией.
Об этом пишет Yonhap.
По его словам, Южная Корея предоставит сначала 300 миллионов долларов в 2024 году в виде гуманитарной помощи, а остальные – в форме долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF), начиная с 2025 года.
"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", – сказал президент.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Издание пишет, что во время выступления Юн также пообещал способствовать усилению роли многосторонних банков развития, чтобы лучше реагировать на новые вызовы, такие как преодоление климатического кризиса и повышение продовольственной и энергетической безопасности.
В частности, он призвал к увеличению финансовых ресурсов банков и быстрой реорганизации их использования, чтобы помочь странам с низкими доходами рассчитаться по долгам.
Напомним, еще в августе Южная Корея выразила намерение принять активное участие в восстановлении Украины и решила разрешить тридцати бизнесменам посетить страну для принятия возможных проектов по реконструкции.
Такие усилия ускорились после того, как президент Юн Сук Йоль совершил неожиданный визит в Украину в июле и пообещал предоставить пакет безопасности, гуманитарной помощи и восстановления.
Источник фото: ua.depositphotos.com