Південна Корея надасть Україні $2,3 мільярда додаткової допомоги

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час саміту G20 у Нью-Делі пообіцяв надати Україні додаткові 2,3 мільярда доларів, щоб допомогти країні відбудуватися після руйнівної війни з Росією.

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Про це пише Yonhap.

За його словами, Південна Корея надасть спочатку 300 мільйонів доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решту – у формі довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.

"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної стрижневої держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України", – сказав президент.

Видання пише, що під час виступу Юн також пообіцяв сприяти посиленню ролі багатосторонніх банків розвитку, щоб краще реагувати на нові виклики, такі як подолання кліматичної кризи та підвищення продовольчої та енергетичної безпеки.

Зокрема, він закликав до збільшення фінансових ресурсів банків і швидкої реорганізації їх використання, щоб допомогти країнам з низькими доходами розрахуватися з боргами.

Нагадаємо, ще у серпні Південна Корея висловила намір взяти активну участь у відновленні України і вирішила дозволити тридцятьом бізнесменам відвідати країну для ухвалення можливих проектів по реконструкції

Такі зусилля прискорилися після того, як президент Юн Сук Йоль здійснив несподіваний візит до України в липні та пообіцяв надати пакет безпеки, гуманітарної допомоги та допомоги у відбудові.

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